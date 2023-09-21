"Трубин – замечательный вратарь. Он очень индивидуален на поле и вне его. Возможно, я совершил ошибку. Многие ошибались.

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Без сомнения, футбол – это именно такие моменты. Это было невероятно быстро. Мяч попал в перекладину, а затем мне в руку. Это момент для меня, чтобы научиться. Я, конечно, собираюсь пройти через это.

Я отдам все на тренировках Бенфики. И в следующих матчах, если тренер выберет меня. Вопрос выхода из группы еще открыт, еще есть 5 матчей. Мы будем бороться за 5 побед", – цитирует Силву Record.

Напомним, после первого нереализованного Зальцбургом пенальти, который привез Трубин, Антониу Силва заработал в ворота украинца еще один одиннадцатиметровый, сыграв рукой в собственной штрафной и оставив команду в меньшинстве.

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