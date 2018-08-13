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Трпішовскі: Динамо вдома більше володіє м'ячем та рідко пропускає

12:42 220 Читать на русском
Трпішовскі: Динамо вдома більше володіє м'ячем та рідко пропускає
Славія вилетіла до Києва на матч проти Динамо

Головний тренер Славії дав коментар журналістам перед відльотом команди в Київ на матч проти Динамо.

"Вдома Динамо гратиме трохи по-іншому, ніж в Празі. У Києві вони грають краще, більше володіють м'ячем. Дозволити їм зіграти так, як вони вміють, буде смертю для нас. Ми повинні бути активними.

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Результат 1:1 після першого поєдинку продемонстрував, що може статись все, що завгодно у цьому протистоянні.

Стан Сікори та Делі? Поки що важко про це щось сказати. Шанси у них зіграти є, ми взяли їх з собою. Подивимось, як вони будуть себе почувати після тренування. Шанси, що вони зможуть зіграти 50 на 50", – цитує наставника Славії прес-служба празького клубу.

Нагадаємо, матч Динамо – Славія відбудеться у Києві, 14 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

Перша зустріч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо завершилась з рахунком 1:1.

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Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
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