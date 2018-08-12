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Динамо – Славія: чехи рекомендують своїм фанатам не пересуватися Києвом у клубній символіці

10:10 99 Читать на русском
Динамо – Славія: чехи рекомендують своїм фанатам не пересуватися Києвом у клубній символіці
Славія – Динамо – 1:1

Чеська Славія напередодні матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо провела інструктаж серед власних уболівальників щодо поїздки в Київ.

"Ми наполегливо не рекомендуємо всім нашим прихильникам пересуватися Києвом у клубній символіці: одязі, шарфах та з прапорами. Наші кольори нагадують місцевим жителям уболівальників московського Спартака.

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Ми попереджаємо фанатів, що українці дуже чутливі до будь-якого виразу проросійських настроїв, і закликаємо уникати подібних проявів", – йдеться у повідомленні прес-служби Славії.

Нагадаємо, матч Динамо – Славія відбудеться у Києві 14 серпня, початок о 19:30.

Славія перед матчем проти Динамо здобула 4-у поспіль перемогу у чемпіонаті

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
до матчу
2
дн
:
8
год
:
56
хв
Славія Прага
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