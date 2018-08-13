toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Трпишовски: Динамо дома больше владеет мячом и редко пропускает

12:46 35 Читати українською
Трпишовски: Динамо дома больше владеет мячом и редко пропускает
Славия вылетела в Киев на матч против Динамо

Главный тренер Славии дал комментарий журналистам перед отлетом команды в Киев на матч против Динамо.

"Дома Динамо будет играть немного по-другому, чем в Праге. В Киеве они играют лучше, больше владеют мячом. Разрешить им сыграть так, как они умеют, будет смертью для нас. Мы должны быть активными.

Динамо – Славия: чехи рекомендуют своим фанатам не передвигаться по Киеву в клубной символике

Результат 1:1 после первого поединка продемонстрировал, что может произойти все, что угодно в этом противостоянии.

Состояние Сикоры и Дели? Пока трудно об этом что-то сказать. Шансы у них сыграть есть, мы взяли их с собой. Посмотрим, как они будут себя чувствовать после тренировки. Шансы, что они смогут сыграть 50 на 50", – цитирует наставника Славии пресс-служба пражского клуба.

Напомним, матч Динамо - Славия состоится в Киеве, 14 августа. Начало поединка в 19:30.

Первая встреча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо завершилась со счетом 1:1.

Динамо - Славия: два основных игрока пражан могут пропустить матч

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
1
дн
:
5
час
:
57
мин
Славия Прага
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Динамо Киев - Славия Прага Динамо Киев Динамо Киев Славия Прага Славия Прага Йиндржих Трпишовски Йиндржих Трпишовски
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
27
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук