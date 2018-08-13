Трпишовски: Динамо дома больше владеет мячом и редко пропускает

Главный тренер Славии дал комментарий журналистам перед отлетом команды в Киев на матч против Динамо.

"Дома Динамо будет играть немного по-другому, чем в Праге. В Киеве они играют лучше, больше владеют мячом. Разрешить им сыграть так, как они умеют, будет смертью для нас. Мы должны быть активными.

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Результат 1:1 после первого поединка продемонстрировал, что может произойти все, что угодно в этом противостоянии.

Состояние Сикоры и Дели? Пока трудно об этом что-то сказать. Шансы у них сыграть есть, мы взяли их с собой. Посмотрим, как они будут себя чувствовать после тренировки. Шансы, что они смогут сыграть 50 на 50", – цитирует наставника Славии пресс-служба пражского клуба.

Напомним, матч Динамо - Славия состоится в Киеве, 14 августа. Начало поединка в 19:30.

Первая встреча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо завершилась со счетом 1:1.

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