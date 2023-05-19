Долгое время на евроарене клубы Апеннинского острова не могли добиться успеха. В нынешнем сезоне все изменилось. Итальянские команды добились небывалого результата. Впервые с сезона 1997/98 в финалах сыграют три представителя Серии А. Однако тогда это были два турнира: Ювентус сыграл с Реалом в Лиге чемпионов, а Интер с Лацио в Кубке УЕФА.

Рома выстояла против Байера и пробилась в финал Лиги Европы – Моуринью приблизился ко второму подряд евротрофею.

Чтобы найти три итальянские команды в трех разных соревнованиях, надо вернуться еще дальше. В 1994 году Милан попал в финал Лиги чемпионов, Интер играл в финале Кубка УЕФА, а Парма – Кубка Кубков. Отметим, что обе миланские команды одержали победы, а "желто-синие" проиграли Арсеналу.

Напомним, что Интер встретится 10 июня с Манчестером Сити в решающем матче Лиги чемпионов. В финал Лиги Европы вышла Рома, возглавляемая Жозе Моуринью. Ее соперником 31 мая станет Севилья, игра пройдет в Будапеште. За победу в Лиге конференций будут бороться Фиорентина с Вест Хэмом, финал состоится 7 июня в Праге.

Интер повторно переиграл Милан и вышел в финал Лиги чемпионов – нервный старт, уверены голкиперы и класс "нерадзурри"