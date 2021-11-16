Три гравці Баварії відбули карантин і готові вийти проти Динамо – один хворий залишається
Лазарет Баварії суттєво спорожнів за час паузи на національні збірні.
Кімміх, Мусіала та Гнабрі відбули карантин і готові допомогти команді, інформує офіційний сайт мюнхенців.
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Перший пропустив тренування суто через особисті причини, а решта двоє вже займались у загальній групі Баварії. Натомість захисник Ніклас Зюле досі не вилікувався від коронавірусу і перебуває на ізоляції. Хавбек Леон Горецка наразі тренується за індивідуальною програмою, а збірники отримали додатковий день відпочинку.
Додамо, що 19 листопада Баварія зіграє з Аугсбургом у чемпіонаті, а 23-го на виїзді протистоятиме Динамо в рамках Ліги чемпіонів.
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