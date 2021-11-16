Киммих, Мусиала и Гнабри отбыли карантин и готовы помочь команде, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Динамо начало продажу билетов на матч Лиги чемпионов против Баварии – известны цены

Первый пропустил тренировку чисто по личным причинам, а остальные двое уже занимались в общей группе Баварии. Защитник Никлас Зюле до сих пор не вылечился от коронавируса и находится на изоляции. Хавбек Леон Горецка тренируется по индивидуальной программе, а сборники получили дополнительный день отдыха.

Добавим, что 19 ноября Бавария сыграет с Аугсбургом в чемпионате, а 23-го на выезде будет противостоять Динамо в рамках Лиги чемпионов.

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