Київський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про початок продажу.

Динамо не взяло приклад із Шахтаря у питанні орендованих гравців – кияни дали Чорноморцю карт-бланш

Квитки поділені на 11 цінових категорій – від 150 до 7000 гривень. Придбати їх можна онлайн або в касах НСК Олімпійський. Для допуску на стадіон усім відвідувачам перед входом доведеться показати один з наступних документів: негативний ПЛР-тест на COVID-19, експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (обидва – проведені не більш як за 72 години до матчу), сертифікат вакцинації або підтвердження повного одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, матч Динамо – Баварія відбудеться 23 листопада. Мюнхенці набрали максимум у 4 турах і вже гарантували собі перше місце групи, а кияни зі скромним очком розташувались на дні.

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