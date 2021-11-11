Футбол – це не лише про очки, голи та секунди. Інколи він дарує нам певний символізм та особливі вчинки, які залишаються в історії. Пригадуємо 2000-й рік та несподіване рішення футболістів київського Динамо поголитися під "нуль".

Чемпіон України готувався провести перший домашній поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед. У першому турі команда Валерія Лобановського програла в Ейндховені. На гол Максима Шацьких господарі відповіли двома влучними ударами. Киянам нічого не залишалося, як боротися за очки з головним фаворитом квартету.

"Нам потрібно було поговорити. Щось не те відбувалося з командою, гра не йшла. Ми втрачали очки, президент клубу був незадоволений, Валерій Васильович також. Шахтар наступав на п'яти, чемпіонат ми втрачали... Попереду матч Ліги чемпіонів, а результату не було. Ми переставали вірити у себе. Почалися конфлікти у команді. Тому коли Сашко Головко, тодішній капітан команди, озвучив, що ми збираємося у свій вихідний в ресторані, ніхто не сказав ні слова", – писав Владислав Ващук на своїй сторінці у Фейсбук.

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За словами Ващука, у процесі бесіди він запропонував нетрадиційне, однак вольове рішення – усі стрижуться наголо: "Всім сподобалось. Якщо всі разом, то давайте. Сашко Хацкевич з Валиком Белькевичем відразу набрали знайомого майстра, домовилися на завтра".

Хацкевич частково підтверджує слова партнера: "В ресторані ухвалили рішення підстригтися. Причому, якщо чесно, воно приймалося не на тверезу голову. Зараз навіть не скажу, кому належало авторство. Втім, це не головне. Головне, що ідея була підтримана усією командою. Ми вирушили до знайомого перукаря, і він голив по черзі".

Хацкевич проти Йорка / фото Динамо

Футболісти сприйняли цю ідею, як виклик. "Під'їжджаючи до перукарні, зустрів Юру Дмитруліна. Той їхав у капюшоні. Зняв його і я отетерів. Голова біла-біла. Лисий. Стало зрозуміло, що за вчорашні слова доведеться відповідати. Вирішив собі купити якусь шапку у найближчому магазинчику, у мене капюшона не було", – писав Ващук.

Своєрідний виняток зробив Дмитро Михайленко, знаний своєю шевелюрою. Півзахисник Динамо просто коротко постригся. Можна не сумніватися, для Дмитра цей вчинок також був вольовим і дещо авантюрним.

Пам'ятаю, ми з Максом Шацьких спочатку не сприйняли цю ідею всерйоз, але таки довелося підтримати починання партнерів по команді. Перукарем виступив Деметрадзе, який мав із собою машинку для стрижки. Найголовніше – подібний колективний вчинок подіяв позитивно. Навіть Валерій Васильович оцінив – бачачи настрій хлопців, він не став вносити жодних змін до складу на домашній матч із Манчестер Юнайтед, – згадував Андрій Несмачний.

Власне, про ставлення Валерія Васильовича до цього ритуалу судити важко. Різні джерела свідчили про стриману реакцію на вчинок підопічних. А на післяматчеву прес-конференцію прийшов асистент Лобановського, Анатолій Пузач: "Вплив зачісок? Результат каже сам за себе. Чому тренери не приєдналися? Нас не запрошували".

Головко та Сульшер / фото Динамо

Втрата очок вдома на той час сприймалася неоднозначно. Динамо Лобановського привчило до того, що має перемагати усіх. Навіть, якщо це Манчестер Юнайтед під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Стійка та поперечка після ударів Шацьких, ще кілька змарнованих нагод – на жаль, українській команді не доводилося розраховувати на більше – нічия 0:0.

Ми зіграли внічию з однією з найсильніших команд світу. Стали частиною історії. І залишилися лисими у пам'яті мільйонів уболівальників, – писав Ващук.

Якщо такий вчинок футболістів став сюрпризом для тренерів, то здивування вболівальників було ще більшим. Частково це спричинило дискомфорт практичного характеру – не лише коментатору вкрай важко було розрізнити динамівців на полі, а й усім глядачам матчу на НСК "Олімпійський".

Постригтися наголо – загальнокомандне рішення. Резонанс, на мою думку, вийшов досить відчутним. Це важливо для спортсменів, які надають значення прикметам, – казав після гри Андрій Гусін.

Кузьмічов та Кін / фото Динамо

На жаль, у глобальному плані прикмети динамівцям не допомогли. Вже через два тижні після тієї "лисої" гри Динамо перемогло у Києві Андерлехт 4:0. Проте друге коло групового етапу перетворилося на суцільний жах – три поразки у трьох матчах та останнє місце у групі.

P.S. 18 років потому нове покоління динамівців повторило вчинок старших колег. Троє підопічних Олександра Хацкевича (Буяльський, Миколенко та Бурда) поголили волосся на голові напередодні важливого поєдинку. Хлопці запевняли, що це не слід сприймати, як відсилку до подій 2000-го року. Однак той єврокубковий матч теж закінчився внічию. Щоправда, нічия 2:2 з Астаною у Лізі Європи – це справді "зовсім інший турнір"…