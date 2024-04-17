"Мудрик був дуже близький до Байєра. Дуже. Я вам більше скажу – він вже був у офісі клубу, прогулявся Бай-ареною. Він був дуже близький... А що зараз вже говорити?

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Але ті фінансові умови, які пропонував йому Байєр, і ті, які зараз у нього є в Челсі, – це неможливо порівняти. І Байєр давав зовсім не ті гроші. Там було десь 22-23 мільйони. Великих грошей не давали, але це було ще літо 2022 року.

Мудрик тоді дуже хотів, але потім була його блискуча ЛЧ з Шахтарем і пропозиція від Челсі суттєво іншого рівня. Що зараз говорити... Футбол не має умовного способу. Зараз потрібно думати про те, як ставати чемпіоном з Челсі", – розповів Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, у січні 2023-го Челсі заплатив Шахтарю за Мудрика 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами. Вінгер не має стабільного місця у старті, а "сині" ризикують другий сезон поспіль залишитися без єврокубків. Натомість Байєр під керівництвом Хабі Алонсо сенсаційно став чемпіоном Німеччини.

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