"Насамперед, вітаю Реал Сосьєдад з перемогою та виходом у плей-офф, вони на це заслуговують. У нас був дуже поганий перший тайм. Початок був невдалим, перший гол після стандартного положення. Ми втратили впевненість, а суперник її набув, хоча це не виправдання.

Гіпноз Трубіна перед пенальті у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Бенфіка – 3:1

Сьогоднішня гра показала велику різницю між нами та ними. Інтенсивність, з якою вони грали, компактність, зосередженість, єдність. Я думаю, що вони були кращими за нас у всіх цих компонентах, і саме тому гра була майже вирішена до перерви. Суперник показав, як можна змінити ситуацію та домінувати у грі. Ми не змогли відповісти.

Я поясню це тим, що ми не були готові. Це повністю моя відповідальність, тому що я маю підготувати гравців щодо тактики, плану гри, мотивації та всього іншого. Цього разу я погано виконав свою роботу. Ми дуже розчаровані цим, особливо я. Нам потрібно подумати про наш підхід. Якщо подивитися на цей матч і минулі, то ми просто не були готові до Ліги чемпіонів, тому й вилетіли", – цитує Шмідта офіційний сайт Бенфіки.

Додамо, що "орли" разом з Антверпеном – єдині команди, які не мають очок після 4 турів ЛЧ. Трубіну і компанії залишається боротися зі Зальцбургом за шанс опуститися в Лігу Європи.

Трубін не дав забити пенальті, але ковтнув п'ять голів за пів тайму від Сосьєдада в Лізі чемпіонів – два не зарахували