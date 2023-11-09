"Прежде всего, поздравляю Реал Сосьедад с победой и выходом в плей-офф, они этого заслуживают. У нас был очень плохой первый тайм. Начало было неудачным, первый гол после стандартного положения. Мы потеряли уверенность, а соперник ее приобрел, хотя это не оправдание.

Гипноз Трубина перед пенальти в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1

Сегодняшняя игра показала большую разницу между нами и ими. Интенсивность, с которой они играли, компактность, сосредоточенность, единство. Я думаю, что они были лучше нас во всех этих компонентах, и именно поэтому игра была почти решена до перерыва. Соперник показал, как можно изменить ситуацию и доминировать в игре. Мы не смогли ответить.

Я объясняю это тем, что мы не были готовы. Это полностью моя ответственность, потому что я должен подготовить игроков по тактике, плану игры, мотивации и всему прочему. В этот раз я плохо проделал свою работу. Мы очень разочарованы этим, особенно я. Нам нужно подумать о нашем подходе. Если посмотреть на этот матч и прошлые, то мы просто не были готовы к Лиге чемпионов, потому и вылетели", – цитирует Шмидта официальный сайт Бенфики.

Добавим, что "орлы" вместе с Антверпеном – единственные команды, не имеющие очков после 4 туров ЛЧ. Трубину и компании остается сражаться с Зальцбургом за шанс опуститься в Лигу Европы.

Трубин не дал забить пенальти, но проглотил пять голов за пол тайма от Сосьедада в Лиге чемпионов – два не засчитали