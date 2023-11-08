У минулому сезоні Бенфіка не випустила в плей-офф Ліги чемпіонів Ювентус, у позаминулому – Барселону. А в цьому програє всі матчі, хоча суперники скромніші. Два тижні тому Реал Сосьєдад обіграв "орлів" на виїзді, а сьогодні загнав у клітку вдома.

"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про черговий невдалий матч команди Трубіна в Лізі чемпіонів.

Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру

Трубін намагався рятувати, але команда грає настільки слабко, що голкіпер не здатен зробити різницю. У Басконії українець пропустив п'ять голів за пів першого тайму. На щастя, зарахували тільки три з них.

Після розіграшу кутового Сосьєдад відкрив рахунок – Муньйос накинув на дальню стійку, а Меріно забив у порожній кут воріт. Через кілька хвилин Оярсабаль отримав подарунок від Флорентіну, вийшов сам на сам з Трубіним і переграв голкіпера.

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Меріно міг оформити дубль після стандарту, однак його удар парирував Анатолій, а добивання стало результативним лише на хвилину – VAR скасував гол через влучання м'яча в руку Мікелю.

Далі вже Оярсабаль спробував оформити дубль, але переправив м'яч у сітку з офсайда. Реал довів справу до розгрому, коли Барренечеа хитнув опонента та пробив точно в дальню "дев'ятку".

Баски до перерви мали всі шанси зробити рахунок непристойним. Оярсабаль заробив пенальті у боротьбі з Отаменді, однак Мендес не реалізував 11-метровий, пробивши у стійку. Великої заслуги Трубіна там не було, але й провини його у пропущених голах теж не було.

Українець часто грав на виходах, страхуючи команду. Десь успішно, десь не дуже. Одна з помилок ледь не призвела до гола. Водночас вдалося парирувати складний удар Оярсабаля. Анатолій допомагав з початком атак, але Бенфіка тотально плила під пресингом господарів.

Португальці зберегли обличчя та спробували створити камбек у другому таймі. Все, що вони зуміли, це відвести гру від власних воріт. Реал Сосьєдад не так часто створював моменти, а Бенфіка відповідала атаками.

"Орли" відквитали один гол за допомогою стандарту – Отаменді скинув під удар Рафі Сілві. Перший м'яч Бенфіки в цій Лізі чемпіонів. На більше гості не спромоглися. Четверта поразка в групі, нуль очок і останнє місце. Шансів на плей-офф не залишилось. Реал Сосьєдад з 10 балами очолює квартет.