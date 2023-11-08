Бенфіка достроково попрощалася з Лігою чемпіонів. Поразка від Реала Сосьєдад означає, що максимум, на який "орли" можуть розраховувати за підсумками групового етапу турніру, – це третє місце та путівка до Ліги Європи. Однак і для цього ще доведеться добряче постаратися...

Трубін не дав забити пенальті, але ковтнув п'ять голів за пів тайму від Сосьєдада в Лізі чемпіонів – два не зарахували

У Сан-Себастьяні лісабонська команда програла матч за першу половину першого тайму. До 21-ї хвилини баски вели з рахунком 3:0 – відзначилися Меріно, Оярсабаль і Барренечеа. Ба більше, Реал Сосьєдад не збирався зупинятися, і крім цього заробив ще й пенальті. Однак Брайс Мендес, який підійшов до точки, не зумів переграти Анатолія Трубіна – півзахисник влучив у штангу. Український воротар загіпнотизував опонента, не інакше.

Бенфіка спробувала повернутися в гру після перерви, але забитий м'яч Рафи став лише "голом престижу".