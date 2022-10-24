"Цього року у нас нічого не вийшло. Однак ніхто не може сказати, що ми не були конкурентоспроможними. Якщо ми продовжимо у цьому ж стилі, то одного разу знайдемо золоту середину й зможемо мати більший вплив.

Селтік – Шахтар: поєдинок Ліги чемпіонів розсудить арбітр, який фіксував поразку Динамо від Ренна

Ліга чемпіонів – жорстке змагання, з якого боку ви б на нього не дивилися – витрачаєте ви гроші чи ні, це найжорсткіше клубне змагання у світі. Тут не можна бути, як ми – домінувати після п'яти років відсутності. Це просто так не працює. Це потребує часу, і це потребує постійного перебування на цьому рівні та інвестування у правильні способи покращення.

Але навіть із грошима та часом нічого не гарантовано... Бо конкуренція не стає легшою. Але це не означає, що ви не повинні бути амбітними, це не означає, що у вас не має бути цілей та завдань для такого клубу, як наш", – цитує Постекоглу The Sydney Morning Herald.

Нагадаємо, матч між Селтіком та Шахтарем відбудеться у вівторок, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22:00. Після 4-х турів українці йдуть у турнірній таблиці групи F третіми, маючи 5 очок, шотландці з 1 пунктом останні.

Селтік переміг у перестрілці з 7 голами й 2 скасованими – попереду Шахтар, який відпочиває