УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок найпрестижнішого євротурніру між шотландською та українською командами.

Головним арбітром матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі F між Селтіком і Шахтарем стане 36-річний нідерландський рефері Сердар Гозюбююк, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Йост ван Зюйлен і Йохан Балдер. Четвертим арбітром буде Єрун Мансхот. З VAR працюватимуть Денніс Хіглер і Пол ван Бьокель.

До слова, Гозюбююк неодноразово пересікався з українцями. З найсвіжішого – він зафіксував поразку Динамо від Ренна (0:1) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи. З Шахтарем у нідерландця паритет: у сезоні 2020/21 "гірники" на його очах були розтрощені менхенгладбаською Борусією (0:6) у групі Ліги чемпіонів, а в сезоні 2016/17 здобули перемогу над Янг Бойзом (2:0) у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру.

Нагадаємо, матч між Селтіком та Шахтарем відбудеться у вівторок, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

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