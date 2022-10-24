"В этом году у нас ничего не получилось. Однако никто не может сказать, что мы не были конкурентоспособными. Если мы продолжим в этом же стиле, то однажды найдем золотую середину и сможем оказать большее влияние.

Селтик – Шахтер: поединок Лиги чемпионов рассудит арбитр, фиксировавший поражение Динамо от Ренна

Лига чемпионов – жесткое соревнование, с какой стороны вы бы на него не смотрели – тратите вы деньги или нет, это самое жесткое клубное соревнование в мире. Здесь не получится, как у нас – доминировать после пяти лет отсутствия. Это просто так не работает. Это требует времени и требует постоянного пребывания на этом уровне и инвестирования в правильные способы улучшения.

Но даже с деньгами и временем ничего не гарантировано... Потому что конкуренция не становится легче. Но это не значит, что вы не должны быть амбициозными, это не значит, что у вас не должно быть целей и задач для такого клуба, как наш", – цитирует Постекоглу The Sydney Morning Herald.

Напомним, матч между Селтиком и Шахтером состоится во вторник, 25 октября. Начало встречи в 22:00. После 4-х туров украинцы идут в турнирной таблице группы F третьими, имея 5 очков, шотландцы с 1 пунктом последние.

Селтик победил в перестрелке с 7 голами и 2 отмененными – впереди Шахтер, который отдыхает