Шотландський Селтік провів напружений матч проти Хартса (4:3) перед прийомом Шахтаря у 4-му турі Ліги чемпіонів.

Прем'єр-ліга Шотландії, 12-й тур

Хартс – Селтік – 3:4

Голи: Шенкленд, 45+3 (пен.), 47, 65 (пен.) – Форрест, 14, Якумакіс, 55, Маеда, 59, Тейлор, 76

Підопічні Постекоглу провели яскравий поєдинок на виїзді проти середняка Хартса. Селтіки забив двічі на старті, але гол Ралстона скасували після перегляду VAR через фол.

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Шенкленд наприкінці першого тайму зрівняв з пенальті, а одразу по перерві вивів Хартс вперед. Якумакіс та Маеда протягом 4 хвилин повернули лідерство у поєдинку. Шенкленд не зупинявся та у відповідь вдруге реалізував пенальті, оформивши хет-трик.

Та все ж Селтік виявився сильнішим. Тейлор відзначився переможним м'ячем в останній третині матчу. Абада забив у доданий арбітром час, але гол скасували через офсайд. Перемога дозволила Селтіку залишитись одноосібним лідером чемпіонату Шотландії.

Вже 25 жовтня шотландський колектив зустрінеться з Шахтарем у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" матимуть довший відпочинок, адже матч проти Миная, який мав відбутись сьогодні, перенесений. 19 жовтня українці розгромили Колос із рахунком 3:0.

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