Іван Йовановіч поклав провину за пропущений м'яч на всю лінію оборони.

Головний тренер Панатінаїкоса Іван Йовановіч дав прочухана своїй команді після перемоги над СК Дніпро-1 у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (3:1). Він сказав, що єдиний епізод у матчі в Кошице, який вивів його з себе, трапився наприкінці зустрічі – коли ПАО пропустив.

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Як інформує SportDay, Йовановіч посварив своїх захисників за пропущений від української команди м'яч. Він зазначив, що в цьому пропущеному голі винні абсолютно всі захисники команди, а не якийсь один конкретний футболіст.

В іншому сербський тренер похвалив свою команду за гру в Словаччині.

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