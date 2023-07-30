Главный тренер Панатинаикоса Иван Йованович сделал встряску своей команде после победы над СК Днепр-1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (3:1). Он сказал, что единственный эпизод в матче в Кошице, который вывел его из себя, случился в самой концовке встречи – когда ПАО пропустил.

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Как информирует SportDay, Йованович отчитал своих защитников за пропущенный от украинской команды мяч. Он отметил, что в этом пропущенном голе виноваты абсолютно все защитники команды, а не какой-то один конкретный футболист.

В остальном сербский тренер похвалил свою команду за игру в Словакии.

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