"Для нас це дуже позитивний результат і ми показали хорошу гру. Сьогодні грали дві хороші команди, але зазначу, що ми зараз у хорошій формі, і хлопці дуже добре себе проявили у першому офіційному матчі сезону. Це тільки початок.

"Не скажу, що для СК Дніпро-1 все втрачено": Кучер – про причини поразки Панатінаїкосу, пенальті та вибір голкіпера

Вважаю результат закономірним. Ми приклали багато зусиль для цього результату, щоб сьогодні бути у хорошій формі. Але не можна передбачити результат наступного матчу, це нехороша справа.

Побачимо, що станеться у другій зустрічі, адже сьогодні грали дві хороші команди. У майбутньому нас чекає цікавий двобій. Загалом сьогодні багато речей склалося дуже добре для нас.

Нам потрібно бути сконцентрованими на другому матчі, бо Дніпро-1 – сильна команда і може не пробачити помилок, і будь-яка помилка у наступному матчі може нам коштувати путівки до наступного раунду Ліги чемпіонів", – сказав Іван Йовановіч на прес-конференції після матчу.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у номінально домашній грі поступився Панатінаїкосу з рахунком 1:3. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 1 серпня, в Афінах.

СК Дніпро-1 зазнав болісної поразки у дебютному матчі в ЛЧ, пропустивши три голи від Панатінаїкоса