"Я думаю, що команда проводить неймовірний сезон. Я не хвилююсь. Я дуже довіряю команді та групі через те, як вони тренуються, а також довіряю роздягальні, тому що це люди вражаючої якості щодня з особистого погляду. Якщо команда хороша в роздягальні та повсякденно, ми здатні вийти в Лігу чемпіонів.

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Ми повинні дивитися гру за грою. Кожна пора така, незалежно від того, підіймаєшся ти, чи занепадаєш. Кожен матч різний, і ми повинні дивитися на це, щоб мати можливість виграти. Я дуже спокійний, як і команда. Це нормально, коли Барселона, Атлетік або Атлетіко виграють ігри, тому що вони дуже хороші, але ми показали, що здатні боротися з ними. Подивимося, що буде в кінці, але я спокійний", – цитує Мічела L'esportiu De Catalunya.

Жирона наразі перебуває на третьому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 62 балами. Від Барселони команда Довбика та Циганкова відстає на два пункти, від Реала – на 10. Найближчий переслідувач Жирони Атлетік розташувався на четвертій сходинці з 56 очками.

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