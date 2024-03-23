"Я думаю, что команда проводит невероятный сезон. Я не волнуюсь. Я очень доверяю команде и группе из-за того, как они тренируются, а также доверяю раздевалке, потому что это люди впечатляющего качества ежедневно с личной точки зрения. Если команда хороша в раздевалке и повседневно, мы способны выйти в Лигу чемпионов.

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Мы должны смотреть игру за игрой. Каждая пора такая, независимо от того, поднимаешься ты, или приходишь в упадок. Каждый матч разный, и мы должны смотреть на это, чтобы иметь возможность выиграть. Я очень спокойный, как и команда. Это нормально, когда Барселона, Атлетик или Атлетико выигрывают игры, потому что они очень хорошие, но мы показали, что способны бороться с ними. Посмотрим, что будет в конце, но я спокоен", – цитирует Мичела L'esportiu De Catalunya.

Жирона сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги с 62 баллами. От Барселоны команда Довбика и Цыганкова отстает на два пункта, от Реала – на 10. Ближайший преследователь Жироны – Атлетик – расположился на четвертой строчке с 56 очками.

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