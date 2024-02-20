"Ми очікували на складний матч, з дуже хорошим тиском з боку суперника, спробами вийти з-під тиску і триматися вертикально. Нам не вистачило першого тайму та рішучості у третій зоні.

Гол Циганкова у відеоогляді матчу Атлетік – Жирона – 3:2

Другий тайм був хорошим. Ми створювали гольові ситуації, однак припускалися помилок при спробі забити голи. Нам не вистачало глибини у першому таймі, коли ми домінували.

Не можна вимагати, щоб ми завжди перемагали. Індивідуальні помилки – це відповідальність усієї команди. Я прошу, щоб вони виходили та розігрували м'яч. Ми робили паси назад, особливо під час їхнього другого голу. Ми не знали, як створити вертикальність, коли домінувати, і нам доведеться продовжувати працювати над цим.

На Сан Мамесі постраждали усі. Особливо ті, хто найбільше забиває в Ла Лізі – захист Атлетіка просто не дає шансів. Наші три останні матчі були складними. Можливо, у грі з Реалом то були не ми, але у двох інших – так, ми намагалися, але не змогли. Ми, як і раніше, перебуваємо у привілейованому становищі. Я не говорю, що ми команда чемпіонів, але ми не збираємося виходити з боротьби за Лігу чемпіонів", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, Циганков і Довбик вийшли у старті: Віктор провів на полі 89 хвилин і відзначився голом на початку другого тайму, Артем відіграв увесь матч, але записати до свого доробку результативну дію не зумів.

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