"Мы ожидали сложный матч, с очень хорошим давлением со стороны соперника, попытками выйти из-под давления и держаться вертикально. Нам не хватило первого тайма и решимости в третьей зоне.

Гол Цыганкова в видеообзоре матча Атлетик – Жирона – 3:2

Второй тайм был хорошим. Мы создавали голевые ситуации, однако допускали ошибки при попытке забить голы. Нам не хватало глубины в первом тайме, когда мы доминировали.

Нельзя требовать, чтобы мы всегда побеждали. Индивидуальные ошибки – это ответственность всей команды. Я прошу, чтобы они выходили и разыгрывали мяч. Мы делали пасы назад, особенно во время их второго гола. Мы не знали, как создать вертикальность, когда доминировать, и нам придется продолжать работать над этим.

На Сан Мамесе пострадали все. Особенно те, кто больше всех забивает в Ла Лиге – защита Атлетика просто не дает шансов. Наши три последних матча были сложными. Возможно, в игре с Реалом это были не мы, но в двух других – да, мы пытались, но не смогли. Мы по-прежнему находимся в привилегированном положении. Я не говорю, что мы команда чемпионов, но мы не собираемся выходить из борьбы за Лигу чемпионов", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, Цыганков и Довбик вышли в старте: Виктор провел на поле 89 минут и отметился голом в начале второго тайма, Артем отыграл весь матч, но записать в свой актив результативное действие не сумел.

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