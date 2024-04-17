"Я вважаю, що в обох матчах ми мали кращі гольові моменти. У першій грі перевага могла бути більшою, а в цій грі у нас був дуже важливий перший хід з Альваро.

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У другому таймі команда дуже добре почала з гольових моментів, як у випадку з Анхелем (Корреа), який забив дуже добре. У них не було таких ситуацій, і голи говорять самі за себе. Ми не були переконливими, а якби були, то виграли б 6:4. Хлопці добре старалися, ми могли виграти з більшою перевагою в першому матчі, а сьогодні, якби удача була на нашому боці, ми могли б зробити трохи більше

Гра в першому таймі контролювалася в лівому секторі і менше в правому. Наша контратака була важливою, і все, що з нами сталося, було негативним. Гра з Ліно в Метрополітано принесла нам рахунок 3-0. Коли ми отримали тут 2-2 у найкращий момент, вони зробили 3-2, що був чудовим голом, а потім став четвертим.

У кінці гри ми не могли генерувати ситуації, які генерували раніше. Нам не вистачало сил в обороні і в нападі. Є статистика, в якій одні мають рацію на 80%, а інші на 40%", – цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, що Атлетіко поступився Борусії Д у двоматчевому протистоянні з загальним рахунком 5:4.

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