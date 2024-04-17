Дортмунд зумів відігратися в рідних стінах після поразки від Атлетіко в Мадриді. Як інформує Opta, "джмелі" залишаються непереможними в останніх десяти домашніх матчах Ліги чемпіонів (6 перемог і 4 нічиїх). Це – новий клубний рекорд.

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Героєм матчу-відповіді з "кольчонерос" став півзахисник Марсель Забітцер – він записав на свій рахунок гол і дві гольові передачі. Він став першим австрійцем, який набрав три бали за системою гол+пас у плей-офф Ліги чемпіонів у нинішньому форматі турніру (з сезону 2003/04).