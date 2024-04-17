"Я считаю, что в обоих матчах мы имели лучшие голевые моменты. В первой игре преимущество могло быть большим, а в этой игре у нас был очень важный первый ход с Альваро.

Фейл Хуммельса и героизм Забитцера в видеообзоре матча Боруссия Д – Атлетико – 4:2

Во втором тайме команда очень хорошо начала с голевых моментов, как в случае с Анхелем (Корреа), который забил очень хорошо. У них не было таких ситуаций, и голы говорят сами за себя. Мы не были убедительными, а если бы были, то выиграли бы 6:4. Ребята хорошо старались, мы могли выиграть с большим преимуществом в первом матче, а сегодня, если бы удача была на нашей стороне, мы могли бы сделать немного больше

Игра в первом тайме контролировалась в левом секторе и меньше в правом. Наша контратака была важной, и все, что с нами случилось, было негативным. Игра с Лино в Метрополитано принесла нам счет 3-0. Когда мы получили здесь 2-2 в лучший момент, они сделали 3-2, который был отличным голом, а затем стал четвертым.

В конце игры мы не могли генерировать ситуации, которые генерировали раньше. Нам не хватало сил в обороне и в нападении. Есть статистика, в которой одни правы на 80%, а другие на 40%", – цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что Атлетико уступил Боруссии Д в двухматчевом противостоянии с общим счетом 5:4.

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