Форвард Шахтаря Лассіна Траоре прокоментував своє моторошне пошкодження, якого зазнав у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів з Інтером.

"Сумно, що у цей важливий момент сезону я не зможу допомогти Шахтарю і збірній моєї країни Буркіна-Фасо.

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Однак ніхто не може піти проти волі Бога, дякую всім за ваші повідомлення. Приємно, що за мене турбується вся країна. Я зроблю все можливе, щоб відновитися, кращі лікарні і лікарі у світі допоможуть мені стати сильнішим", – написав Лассіна Траоре на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, буркінієць зазнав травми коліна у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Інтера. Влітку Шахтар заплатив Аяксу за Траоре близько 10 млн євро. 20-річний нападник встиг відзначитись 9-ма голами у 14 матчах в усіх турнірах.

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