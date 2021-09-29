"Грустно, что в этот важный момент сезона я не смогу помочь Шахтеру и сборной моей страны Буркина-Фасо.

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Но никто не может пойти против воли Бога, спасибо всем за ваши сообщения. Приятно, что за меня переживает вся страна. Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться, лучшие больницы и врачи в мире помогут мне стать сильнее", – написал Лассина Траоре на своей странице в Instagram.

Напомним, буркиниец получил травму колена в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Интера. Летом Шахтер заплатил Аяксу за Траоре около 10 млн евро. 20-летний нападающий успел отметиться 9-ю голами в 14 матчах во всех турнирах.

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