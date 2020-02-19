Тоттенхем удома мінімально поступився РБ Лейпциг і погіршив шанси на чвертьфінал Ліги чемпіонів

Лондонський Тоттенхем програв німецькому РБ Лейпциг перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Без зайвих сентиментів гості взялися до справи з перших хвилин. Перший удар у бік воріт Тоттенхема трапився у першій же атаці "биків". Це Шик прийняв м'яч коліном і пробив із льоту – поруч зі стійкою. Через хвилину в центрі подій опинився Анхеліньо – орендований у Манчестер Сіті іспанець несподівано пробив із гострого кута, а Льоріс ногою перевів м'яч у штангу.

Тоттенхем – РБ Лейпциг – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Шпори" відповіли на 8-й хвилині. Бергвейн непогано бив із лівого кута карної зони, але Гулачі виявився на висоті, парирувавши удар нідерландця. Після цього моменту гра трохи вирівнялась, а наступна небезпека біля воріт виникла лише в середині тайму. Це Шик головою бив із меж штрафного, але м'яч пройшов повз ворота.

Поступово гра заспокоїлася. Господарі не надто "лізли" вперед, а РБ Лейпциг, вочевидь, узяв час на перепочинок. У якийсь момент навіть здалося, що підступний план Моурінью полягає у здобутті нульової нічиєї вдома та результативної – на виїзді. Ці роздуми перервав Вернер, який на 36-й хвилині небезпечно "шведою" пробив метрів із 10-ти, але Льоріс оформив сейв.

Другий тайм розпочався із атак Тоттенхема. Уже на старті міг забивати Лукас Моура – бразилець класно бив після небезпечного прострілу Ор'є, але його удар парирував Гулачі. Далі гра повернулася до сценарію першої половини, якби не безглуздий фол Девіса. Валлієць, наче локомотив, зніс Лаймера, а Тімо Вернен зумів переграти Льоріса з пенальті – 0:1!

Пропущений м'яч змусив лондонців піти вперед великими силами. "Шпори" почали вантажити фланги оборони Лейпцига та збільшили тиск, на редути "биків". Проте, реальна нагода забити виникла під час стандарту. На 72-й хвилині Ло Чельсо класно пробив зі штрафного перед півколом карної зони – кіпер німців у стрибку зумів перевести м'яч у стійку.

Тоттенхем спробував посилити натиск на ворота суперника, однак РБ Лейпциг грамотно збивав запал підопічних Моурінью тактичними фолами. За такої ситуації "шпорам" справді могли допомогти стандарти, але ще один класний удар зі штрафного, цього разу Ламели, знову став здобиччю Гулачі. А на 89-й хвилині Моура напевне бив із лінії воротарського після навісу Девіса, та м'яч пройшов над перекладиною.

Цей момент фактично став останньою нагодою Тоттенхема зрівняти рахунок. Фінальний штурм господарям не вдався. Тепер лондонцям доведеться докласти чимало зусиль, щоб вирвати путівку до чвертьфіналу ЛЧ у матчі-відповіді 10 березня.

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