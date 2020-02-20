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Тоттенхем – РБ Лейпциг – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Тоттенхем – РБ Лейпциг – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Тоттенхем – РБ Лейпциг – відео гола та огляд матчу / Фото ФК Тоттенхем

Тоттенхем приймав РБ Лейпциг в рамках плей-офф фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.

 
Тімо Вернер 58’
58’ Тімо Вернер

Гості одразу продемонстрували минулорічному фіналісту турніру, що легкої прогулянки не буде. Гравці німецького клубу активно атакували суперника.

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Лише у другому таймі завдяки реалізованому пенальті від Вернера РБ Лейпциг відкрив рахунок. Попри усі намагання "шпор" врятувати бодай нічию, захист гостей у тандемі з голкіпером діяв надійно.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 10 березня, де і вирішиться доля путівки у чвертьфінал.

Тоттенхем удома мінімально поступився РБ Лейпциг і погіршив шанси на чвертьфінал Ліги чемпіонів

Джерело: ТК Футбол
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Ліга чемпіонів Тоттенхем - РБ Лейпциг Тоттенхем Тоттенхем Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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