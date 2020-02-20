Тоттенхем – РБ Лейпциг – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Тоттенхем приймав РБ Лейпциг в рамках плей-офф фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.

Гості одразу продемонстрували минулорічному фіналісту турніру, що легкої прогулянки не буде. Гравці німецького клубу активно атакували суперника.

Моурінью шокував новинами про травму Сона – проблеми корейця значно гірші, ніж очікувалось

Лише у другому таймі завдяки реалізованому пенальті від Вернера РБ Лейпциг відкрив рахунок. Попри усі намагання "шпор" врятувати бодай нічию, захист гостей у тандемі з голкіпером діяв надійно.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 10 березня, де і вирішиться доля путівки у чвертьфінал.

Тоттенхем удома мінімально поступився РБ Лейпциг і погіршив шанси на чвертьфінал Ліги чемпіонів