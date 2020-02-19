Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов

Лондонский Тоттенхэм проиграл немецкому РБ Лейпциг первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Без лишних сентиментов гости взялись за дело с первых минут. Первый удар в сторону ворот Тоттенхэма случился в первой же атаке "быков". Это Шик принял мяч коленом и пробил с лета – рядом со штангой. Минуту спустя в центре событий оказался Анхелиньо – арендованный у Манчестер Сити испанец неожиданно пробил с острого угла, а Льорис ногой перевел мяч в штангу.

"Шпоры" ответили на 8-й минуте. Бергвейн неплохо бил с левого угла штрафной зоны, но Гулачи оказался на высоте, парировав удар нидерландца. После этого момента игра немного выровнялась, а следующая опасность у ворот возникла лишь в середине тайма. Это Шик головой бил из пределов штрафной, но мяч прошел мимо ворот.

Постепенно игра успокоилась. Хозяева не слишком "лезли" вперед, а РБ Лейпциг, очевидно, взял время на отдых. В какой-то момент даже показалось, что коварный план Моуринью заключается в удержании нулевой ничьей дома и результативной – на выезде. Эти размышления прервал Вернер, который на 36-й минуте опасно "шведой" пробил метров с 10-ти, но Льорис оформил сэйв.

Второй тайм начался с атак Тоттенхэма. Уже на старте мог забивать Лукас Моура – бразилец классно бил после опасного прострела Орье, но его удар парировал Гулачи. Далее игра вернулась к сценарию первой половины, если бы не нелепый фол Дэвиса. Валлиец, как локомотив, снес Лаймера, а Тимо Вернер сумел переиграть Льориса с пенальти – 0:1!

Пропущенный мяч заставил лондонцев пойти вперед большими силами. "Шпоры" начали грузить фланги обороны Лейпцига и увеличили давление на редуты "быков". Однако, реальная возможность забить возникла во время стандарта. На 72-й минуте Ло Чельсо классно пробил со штрафного перед полукругом штрафной зоны – кипер немцев в прыжке сумел перевести мяч в штангу.

Тоттенхэм попытался усилить натиск на ворота соперника, однако РБ Лейпциг грамотно сбивал пыл подопечных Моуринью тактическими фолами. В такой ситуации "шпорам" действительно могли помочь стандарты, но еще один классный удар со штрафного, на этот раз Ламелы, снова стал добычей Гулачи. А на 89-й минуте Моура бил наверняка с линии вратарской после навеса Дэвиса, но мяч прошел над перекладиной.

Этот момент фактически стал последней возможностью Тоттенхэма сравнять счет. Финальный штурм хозяевам не удался. Теперь лондонцам придется приложить немало усилий, чтобы вырвать путевку в четвертьфинал ЛЧ в ответном матче 10 марта.

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