toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тоттенхэм проведет свои первые матчи Лиги чемпионов на Уэмбли

16:20 38 Читати українською
Тоттенхэм проведет свои первые матчи Лиги чемпионов на Уэмбли
Уэмбли / Фото sport-arenas

Лондонский Тоттенхэм вынужден провести первые матчи ЛЧ на легендарном Уэмбли, из-за неготовности домашней арены.

Тоттенхэм договорился с УЕФА и первые матчи нового сезона Лиги чемпионов проведет на стадионе Уэмбли, сообщает официальный сайт клуба.

Первые домашние матчи "шпор" в новом сезоне ЛЧ запланированы на 17 сентября и 1 октября.

Тоттенхэм осуществляет секретные платежи Футбольной ассоциации за аренду Уэмбли

Ранее сообщалось, что открытие нового стадиона Тоттенхэма откладывается из-за проблем с системой безопасности.

Клуб планировал сыграть первый матч на новой арене против Ливерпуля 15 сентября, однако вынужден перенести поединок на тот же Уэмбли, на котором играл весь прошлый сезон.

Открытие стадиона Тоттенхэма отложено из-за проблем с системой безопасности

Теги
Лига чемпионов Уэмбли Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
33
мин
Валенсия
21:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук