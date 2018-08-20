Тоттенхэм проведет свои первые матчи Лиги чемпионов на Уэмбли

Лондонский Тоттенхэм вынужден провести первые матчи ЛЧ на легендарном Уэмбли, из-за неготовности домашней арены.

Тоттенхэм договорился с УЕФА и первые матчи нового сезона Лиги чемпионов проведет на стадионе Уэмбли, сообщает официальный сайт клуба.

Первые домашние матчи "шпор" в новом сезоне ЛЧ запланированы на 17 сентября и 1 октября.

Тоттенхэм осуществляет секретные платежи Футбольной ассоциации за аренду Уэмбли

Ранее сообщалось, что открытие нового стадиона Тоттенхэма откладывается из-за проблем с системой безопасности.

Клуб планировал сыграть первый матч на новой арене против Ливерпуля 15 сентября, однако вынужден перенести поединок на тот же Уэмбли, на котором играл весь прошлый сезон.

Открытие стадиона Тоттенхэма отложено из-за проблем с системой безопасности