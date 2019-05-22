Тоттенхем – Ліверпуль: фінал Ліги чемпіонів відкриють українські музиканти

Український струнний квартет Asturia зіграє гімн Ліги чемпіонів перед фіналом.

Український електронний струнний квартет Asturia виступить на фіналі Ліги чемпіонів в Мадриді, інформує офіційний сайт УЄФА.

Українки зіграють свою версію гімну Ліги чемпіонів перед початком матчу Ліверпуля з Тоттенхемом.

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До складу квартету входять Віра Валієва (скрипка), Катерина Головко (скрипка), Олена Москаленко (альт) та Мирослава Цибка (віолончель).

"Виступити за кілька хвилин до початку матчу, який дивляться мільйони людей у ​​всьому світі – це неймовірна можливість для нас.

Це момент, який ми будемо пам'ятати все життя. З нетерпінням чекаємо можливості подарувати незабутній виступ", – поділилася очікуваннями Мирослава Цибка.

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Нагадаємо, фінал відбудеться 1 червня в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано. Перед матчем також виступить відомий рок-гурт Imagine Dragons.