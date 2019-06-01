Тоттенхем – Ліверпуль: де дивитись фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Тоттенхем та Ліверпуль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Ліверпуль розпочнеться 1 червня на стадіоні Ванда Метрополітано у столиці Іспанії Мадриді. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Поєдинок Тоттенхем – Ліверпуль онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:45. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію фінального матчу Ліги чемпіонів 2018/19.

Нагадаємо, у півфіналі Ліверпуль драматично пройшов Барселону (0:3, 4:0), а Тоттенхем у не менш класному стилі розбірався з Аяксом (0:1, 3:2). Мерсисайдці у своїй історії здобули 5 Кубків чемпіонів, тоді як у Тоттенхема подібних трофеїв немає взагалі. Більше того – для "шпор" це перший фінал Ліги/Кубка чемпіонів, а Ліверпуль вже грав у вирішальному матчі турніру 8 разів.

Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів