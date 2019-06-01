Тоттенхэм – Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов 2018/19

Тоттенхэм и Ливерпуль сыграют в финале Лиги чемпионов 2018/19. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Тоттенхэм – Ливерпуль начнется 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в столице Испании Мадриде. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19

Поединок Тоттенхэм – Ливерпуль онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:45. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов 2018/19.

Напомним, в полуфинале Ливерпуль драматично прошел Барселону (0:3, 4:0), а Тоттенхэм в не менее классном стиле розбирався с Аяксом (0:1, 3:2). Мерсисайдцы в своей истории завоевали 5 Кубков чемпионов, тогда как у Тоттенхэма подобных трофеев нет вообще. Более того – для "шпор" это первый финал Лиг /Кубка чемпионов, а Ливерпуль уже играл в решающем матче турнира 8 раз.

Тоттенхэм – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов