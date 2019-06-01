Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів

Тоттенхем і Ліверпуль зійдуться у фінальному двобої Ліги чемпіонів 2018/19 в Мадриді. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24"

Тоттенхем – Ліверпуль

1 червня, 22:00, Мадрид, Ванда Метрополітано

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Цьогорічний розіграш Ліги чемпіонів за купу камбеків та несподіваних сюжетних поворотів у плей-офф називають найкращим за всю історію – і в цьому пряма заслуга Тоттенхема та Ліверпуля. Так, у чвертьфінальному матчі "шпор" проти Манчестер Сіті було забито 5 голів за 21 хвилину (рекорд турніру), а розв'язка зі скасованим переможним голом Сіті на останніх секундах за драматизмом поступалася хіба що голу Моури на 90+4-й хвилині у Амстердамі, коли Аякс за тайм втратив перевагу в три м'ячі й вилетів.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за команду Клоппа у фіналі Ліги чемпіонів

Ліверпуль же після поразки 0:3 у Барселоні виніс каталонців з рахунком 4:0 завдяки дотепним розіграшам кутового та голам резервіста Оріджі – "блаугранас" після такого приниження впали в кризу й виграли лише один матч з п'яти. В результаті маємо англійський фінал, в якому зустрінуться клуби, які вийшли з групи завдяки певному фарту в останньому турі.

Форма команд протягом сезону

Фаворитом пари називають Ліверпуль, який під керівництвом Юргена Клоппа регулярно виходить до фіналу єврокубка. Мерсисайдці провели чи не найсильніший сезон за всю свою історію, набравши 97 очок в АПЛ – у третього Челсі на 27 залікових балів менше. Зазвичай цього достатньо для дострокового чемпіонства, однак Манчестер Сіті примудрився набрати на один пункт більше. "Містяни" при цьому стали єдиним англійським клубом, якому вдалося переграти Ліверпуль в АПЛ, хоча "синім" пощастило з виносом Стоунза 18-й хвилині очного протистояння у січні – система Hawk-Eye показала "No goal", адже до повного перетину лінії воріт не вистачило 11 міліметрів.

У Лізі чемпіонів все було простіше, хоча в останньому турі групового етапу від вильоту Ліверпуль врятували лише сейви Аліссона; втім, далі все пішло, як по маслу – 3:1 у Мюнхені, 6 голів у ворота Порту, і, зрештою, чудо на Енфілді у півфіналі. Навіть розгром на Камп Ноу виглядав нелогічно, адже мерсисайдці грали прекрасно.

Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Тоттенхем – головна несподіванка сезону. В Англії "шпори" стали четвертими, набравши всього на одне очко менше за Челсі, хоча навіть для такого досягнення довелося витратити вагон нервових клітин. Напружені матчі з голами резервістів або виграші на останніх хвилинах стали нормою для північо-лондонського колективу, що й не дивно за відсутності придбань протягом останніх двох трансферних вікон. Кожна кадрова втрата була страшною для "півнів", однак Маурісіо Почеттіно раз за разом виправляв ситуацію вдалими перестановками прямо по ходу поєдинків – в цьому він найкращий в світі.

Однією з причин, чому в перемогу Тоттенхема у фіналі не вірять нейтральні вболівальники – фарт. "Шпорам" так сильно щастило протягом усього розіграшу Ліги чемпіонів, що просто не віриться в продовження такого везіння у фіналі. Зокрема, сенсаційна виїзна нічия проти Барси в останньому турі групового етапу все одно б означала виліт, якби паралельно Інтер вдома не розписав нічию проти аутсайдера ПСВ; про скасований системою VAR переможний гол Сіті знає весь світ, а про те, що зробив Моура з Аяксом на 90+4-й, знають і на інших планетах – втім, не всі згадають про два влучання у стійку воріт Льоріса в тому протистоянні. Щоправда, фанати забувають про те, що героїчні камбеки стали можливими завдяки якісному футболу "півнів", продиктованого вдалими тактичними рішеннями.

Сильні та слабкі сторони Ліверпуля

Головним козирем Ліверпуля є відлагоджена до автоматизму система контрпресингу. Її автором по праву називають Юргена Клоппа, який впроваджує цей стиль протягом усієї кар'єри на Альбіоні – і з кожним роком вона стає лише кращою. При цьому Ліверпуль вже не є прогнозованим колективом, який при кожній втраті м'яча починає агресивно йти у відбір всією командою. Так, у матчі-відповіді проти Баварії англійці не займалися агресивними накриттями при кожній втраті, а грамотно розташовувались між лініями, змушуючи мюнхенців починати атаки через Нікласа Зюле – той, не маючи якісного першого пасу, відверто дарував м'яч центральній ланці Ліверпуля.

Мерсисайдці ефективно поєднують клоппівський "гегенпресинг" із системою іспанського позиційного футболу, яку розробив Гвардіола. Власне, Пеп бачить різницю між Сіті та Ліверпулем виключно у трактуванні ролі фулбеків – і це ще один козир "червоних" у фіналі Ліги чемпіонів. Трент Александер-Арнольд та Енді Робертсон задають потрібний темп і якісно підтримують атаку не тільки своїми ривками, а й результативними діями – особливо це стосується Трента, на рахунку якого 3 асисти, 21 створений гольовий шанс та 93 передачі в штрафний.

Ліверпуль настільки крутий, що слабкощі у нього знайти не так вже й легко. Навіть традиційно привозна оборона завдяки Матіпу та ван Дейку стала такою, про яку колись можна було тільки мріяти, однак певні проблеми у "червоних" таки є. Як показали матчі АПЛ у середині сезону, центральною лінією Ліверпуля за певних обставин можна маніпулювати, витягуючи футболістів у потрібні зони – зокрема, саме завдяки цьому Вест Хем здобув нічию в січневому поєдинку в Лондоні.

Інша проблема криється у Фабінью, який дуже слабко проявляє себе у грі один в один-в-один – в середньому, у цьогорічній ЛЧ його проходять на дриблінгу тричі за матч. Коли бразилець у формі, то має 4 відбирання та 10 повернень м'яча, але коли його суперник завівся, то і 6 проривів крізь центрхава – не проблема.

Сильні та слабкі сторони Тоттенхема

Найголовніша чеснота Тоттенхема полягає у неймовірній тактичній гнучкості. Це команда-хамелеон, яка постійно підлаштовується під суперника: протягом поточного сезону Маурісіо Почеттіно використував і схему в три захисники, і 4-3-3, і 4-4-2-ромб, і варіації 4-5-1, при цьому кардинально змінюючи позиції футболістів на полі та використовуючи іншу ігрову модель – наприклад, після стадії позиційних атак перейти на пресинг один-в-один по всьому полю для "шпор" не є проблемою.

При цьому не варто думати, що Тоттенхем не має власних ігрових принципів – просто йому дуже пощастило з футболістами. Щоб мати можливість грамотно маніпулювати діями суперника та своєчасно відповідати на виклики, потрібно мати високоінтелектуальних виконавців у центрі – таких, як Крістіан Еріксен, Сон Хин Мін та Деле Аллі. Роль останнього у команді особлива: саме Аллі восени показав, як потрібно нейтралізувати фантастичного Жоржінью, а у чвертьфіналі Ліги чемпіонів саме його розумні дії по Фернандінью змушували всю середню лінію Манчестер Сіті розриватися між подвійними завданнями. Деле прекрасно вміє чіплятися за ключових футболістів суперника та через них маніпулювати його рухами в центрі поля, однак хавбек і сам прекрасно обирає вільні зони.

Втім, певна загальна риса у Тоттенхема є – як і всі учні Б'єлси, Почеттіно ставить всю гру в залежність від загальної картини пресингу. У цьому його і сильна, і слабка сторона, а виявом обох на полі є Денні Роуз. Для якісного тиску по всьому полю доводиться ігнорувати бодай одного виконавця – і всі суперники "шпор" чомусь обирали найслабшим саме Дені. Як наслідок, вільний лівий фулбек і в матчах проти Сіті, і з Аяком просто розривав оборону суперника, однак у фіналі проти Ліверпуля йому доведеться оборонятись проти Александра-Арнольда – той може заганяти будь-кого. На правому фланзі Кіран Тріпп'єр взагалі привозить раз за разом, тому лондонцям може бути дуже важко.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Тоттенхем та Ліверпуль ніколи не зустрічалися в рамках Ліги чемпіонів. Загалом же це лише другий поєдинок цих команд на міжнародній арені – перший стався у півфіналі Кубка УЄФА 1972/73. Тоді мерсисайдці виграли вдома (1:0), але поступилися на виїзді (1:2).

2. У всіх турнірах команди провели 170 очних зустрічей, в яких 48 разів перемогу святкував Тоттенхем, 79 поєдинків виграв Ліверпуль, а інші 43 завершились з нічийним рахунком. Загальний рахунок – 195:266 на користь "червоних".

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів

3. Для Ліверпуля даний фінал Ліги чемпіонів є дев'ятим в історії. П'ять разів мерсисайдці піднімали "вухастого" над головою, в той час як Тоттенхем взагалі ніколи не грав у фіналі ЛЧ. Востаннє у фіналі єврокубків "шпори" виступали в 1984-му році, взявши Кубок УЄФА.

4. Почеттіно та Клопп у ролі головних тренерів в очних поєдинках зустрічалися дев'ять разів – і лише один матч вдалося виграти аргентинцю (4:1 у минулому сезоні). Німець виграв чотири поєдинки (зокрема і фінал Кубка Англійської ліги), а ще чотири звів до нічиї.

5. Юрген Клопп програв три фінали єврокубків – у 2013-му році його Борусія у "німецькому фіналі" в Лондоні програла Баварії, в 2016-му Севілья розбила Ліверпуль в рамках фіналу Ліги Європи, а рік тому у Києві "червоних" переграв Реал.

6. "Шпори" ніколи не перемагали в Іспанії – 3 нічиї та 3 поразки. Втім, нічийний рахунок на Камп Но" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів дозволив Тоттенхему прорватися у плей-офф.

Кадрова ситуація

Головною проблемою Тоттенхема перед фіналом Ліги чемпіонів є готовність Харрі Кейна. Останнім його матчем був домашній чвертьфінал проти Манчестер Сіті, в якому його зламав Фабіан Делф. Маурісіо Почеттіно заявив, що поки не знає, чи готовий випустити його на поле; теоретично нападник має бути здоровим, однак при наявності Моури та Сона ризикувати Кейном з перших хвилин навряд чи є сенс – тим паче, що Харрі трішки лінується при командному пресингу. Інших проблем зі складом головний тренер "шпор" не має.

У Ліверпуля лише одна серйозна кадрова втрата – через травму не зможе вийти на поле Набі Кейта. Крім того, існують певні питання по формі Роберто Фірміно, який пропускав матч-відповідь проти Барселони. Юрген Клопп запевнив, що форвард готовий зіграти – і, швидше за все, він не лукавить. Інших негараздів зі складом у мерсисайдців немає.

Орієнтовні склади на матч Тоттенхем – Ліверпуль

Тоттенхем: Льоріс – Тріпп'єр, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Ваньяма, Сіссоко – Еріксен, Аллі, Сон – Моура

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане

Прогноз Футбол 24 – 1:2, перемога Ліверпуля в додатковий час

Стосовно цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів існує дві думки. Скептики очікують на нудний поєдинок, в якому команди будуть старатися діяти максимально обережно – занадто вже велика ціна помилки у такому матчі. Зрештою, згадати цікавий фінал взагалі важко, однак існує і друга точку зору: мовляв, якщо цей сезон такий шалений, то чому б його хедлайнерам не продовжити гольову феєрію? Так чи інакше, всі вболівальники та експерти сходяться в одному – Ліверпуль є фаворитом зустрічі.

Ймовірно, станеться щось посереднє між скептичними та оптимістичними очікуваннями. Обидві команди навряд чи розпочнуть з місця в кар'єр, в перші хвилин 30 приглядаючись один до одного – на них занадто вже тисне важливість результату; втім, коли справа дійде до першого голу, гра розкрутиться. Тоттенхем у поточному сезоні завжди забивав у ворота Ліверпуля, але мерсисайдці ще жодного разу не програли команді Почеттіно. Тоттенхем дасть бій та з високою долею вірогідності доведе матч до овертайму, однак далі сила підопічних Юргена Клоппа повинна взяти гору.