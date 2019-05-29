Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Тоттенхем та Ліверпуль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Ліверпуль розпочнеться 1 червня на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Експерти букмекера William Hill віддають перевагу Ліверпулю. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа в основний час – 1,91, тоді як тріумф Тоттенхема оцінюється у 4,20. Коефіцієнт на нічию – 3,50. На те, що мерсисайдці здобудуть Кубок ЛЧ в екстра-таймі чи серії пенальті, приймають ставки з коефіцієнтом 1,50, тоді як аналогічну перемогу "шпор" оцінюють у 2,62.

Фахівці контори BWin приблизно такої ж думки. Перемога Ліверпуля в основний час оцінюється у 1,91, Тоттенхема – у 4,10. Нічия – 3,50. Підсумковий успіх "червоних" оцінили у 1,53, команди Почеттіно – 2,50.

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Нагадаємо, у півфіналі Ліверпуль драматично пройшов Барселону (0:3, 4:0), а Тоттенхем у не менш класному стилі розбірався з Аяксом (0:1, 3:2). Мерсисайдці у своїй історії здобули 5 Кубків чемпіонів, тоді як у Тоттенхема подібних трофеїв немає взагалі.