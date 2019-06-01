Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

Тоттенхем і Ліверпуль зустрічаються у фіналі ЛЧ 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Це другий єврокубковий фінал імені Англії за тиждень. У вирішальному матчі Ліги Європи Челсі розгромив Арсенал. Юрген Клопп програв Маурісіо Почеттіно лише 1 матч з 9-и попередніх, зокрема виграв обидві зустрічі АПЛ 2018/19, але ця дуель точно найважливіша для обох – ці наставники ще не виграли жодного єврокубкового фіналу та не здобули зі своїми нинішніми командами хоча б одного трофею.

Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Тоттенхем: Льоріс (к) – Тріпп'єр, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Вінкс, Сіссоко – Аллі, Еріксен, Сон – Кейн

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (к), Фабінью, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане

Тоттенхем – Ліверпуль: стартові склади на фінал Ліги чемпіонів 2018/19