Тоттенхем – РБ Лейпциг: знекровлені "шпори" Моурінью спробують зупинити віце-лідера Бундесліги в 1/8 ЛЧ

Тоттенхем зустрічається з РБ Лейпциг в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ 2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Тоттенхем – РБ Лейпциг

19 лютого, 22:00. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1" та Olltv, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Фіналіст Ліги чемпіонів 2018/19 проти головного конкурента Баварії в Бундеслізі. І Тоттенхем, і РБ Лейпциг впевнено подолали груповий турнір. "Шпори" фінішували другими у квартеті B, поступившись першою сходинкою мюнхенській Баварії. Тоттенхем без проблем випередив Олімпіакос та Црвену Звезду, а тепер очікує дуелі проти іншого представника Німеччини.

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РБ Лейпциг виграв доволі рівну групу, випередивши Ліон, Бенфіку та Зеніт. "Бики" вперше у своїй історії зіграють у плей-офф Ліги чемпіонів. Попри статус дебютанта, автоматично записувати німців у аутсайдери дуелі передчасно. Тоттенхем зіткнувся із серйозними кадровими втратами – Жозе Моурінью не зможе розраховувати на лідерів атаки в особі травмованих Харрі Кейна та Сон Хин Міна. Обоє ризикують пропустити навіть залишок сезону. Зрештою, у будь-якому стані Тоттенхема від цієї команди можна чекати всього – достатньо згадати, як минулого року "шпори" вибили з ЛЧ Борусію Дортмунд, Манчестер Сіті та Аякс.

Окремої уваги заслуговує тренерська дуель Жозе Моурінью та Юліана Нагельсманна. 32-річний німець вважається одним із найперспективніших тренерів світу, а сьогодні йому випала честь протистояти справжньому "динозавру". Цікаво, що ще у Хоффенхаймі молодого тренера прозвали "міні-Моурінью".

Безумовно, Нагельсманн зробить усе, що попсувати нерви іменитому візаві. Щоправда, тренер РБ Лейпциг вже заявив, що не вважає даний поєдинок найважливішим у своєму житті. Гра слів у стилі Моурінью, не інакше.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кейн, Сіссоко, Сон Хин Мін – Адамс, Кампль, Орбан, Конате

Дискваліфіковані: немає – Упамекано

Орієнтовні склади

Тоттенхем: Льоріс – Ор'є, Санчес, Алдервейрелд, Танганга – Вінкс, Дайєр, Бергвейн – Аллі, Ло Чельсо, Лукас Моура

РБ Лейпциг: Гулач – Мукієле, Клостерман, Хальстенберг, Анхеліньо – Айдара, Лаймер – Форсберг, Забітцер – Вернер, Шик

Прогноз "Футбол 24": 1:1

І Тоттенхем, і РБ Лейпциг перебувають не у найкращій формі, та ще й зіткнулися з кадровими втратами. Навіть букмекери не можуть виділити фаворита поєдинку та вважають шанси опонентів рівними. Матч у Лондоні нічого не вирішить – володар путівки у чвертьфінал визначиться через 3 тижні.

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