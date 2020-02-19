Тоттенхэм – РБ Лейпциг: обескровленные "шпоры" Моуринью попытаются остановить вице-лидера Бундеслиги в 1/8 ЛЧ

Тоттенхэм встречается с РБ Лейпциг в первом поединке 1/8 финала ЛЧ 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Тоттенхэм – РБ Лейпциг

19 февраля, 22:00. Лондон, Тоттенхэм Стедиум

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Olltv, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Финалист Лиги чемпионов 2018/19 против главного конкурента Баварии в Бундеслиге. И Тоттенхэм, и РБ Лейпциг уверенно преодолели групповой турнир. "Шпоры" финишировали вторыми в квартете B, уступив первую строчку мюнхенской Баварии. Тоттенхэм без проблем опередил Олимпиакос и Црвену Звезду, а теперь ожидает дуэли против другого представителя Германии.

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РБ Лейпциг выиграл довольно ровную группу, опередив Лион, Бенфику и Зенит. "Быки" впервые в своей истории сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Несмотря на статус дебютанта, автоматически записывать немцев в аутсайдеры дуэли преждевременно. Тоттенхэм столкнулся с серьезными кадровыми потерями – Жозе Моуринью не сможет рассчитывать на лидеров атаки в лице травмированных Харри Кейна и Сон Хын Мина. Оба рискуют пропустить даже остаток сезона. В конце концов, в любом состоянии Тоттенхэма от этой команды можно ожидать всего – достаточно вспомнить, как в прошлом году "шпоры" выбили из ЛЧ Боруссию Дортмунд, Манчестер Сити и Аякс.

Отдельного внимания заслуживает тренерская дуэль Жозе Моуринью и Юлиана Нагельсманна. 32-летний немец считается одним из самых перспективных тренеров мира, а сегодня ему выпала честь противостоять настоящему "динозавру". Интересно, что еще в Хоффенхайме молодого тренера прозвали "мини-Моуринью".

Безусловно, Нагельсманн сделает все, что попортить нервы именитому визави. Правда, тренер РБ Лейпциг уже заявил, что не считает данный поединок самым важным в своей жизни. Игра слов в стиле Моуринью, не иначе.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кейн, Сиссоко, Сон Хын Мин – Адамс, Кампль, Орбан, Конате

Дисквалифицированные: нет – Упамекано

Ориентировочные составы

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Санчес, Алдервейрелд, Танганга – Винкс, Дайер, Бергвейн – Алли, Ло Чельсо, Лукас Моура

РБ Лейпциг: Гулач – Мукиеле, Клостерман, Хальстенберг, Анхелиньо – Айдара, Лаймер – Форсберг, Забитцер – Вернер, Шик

Прогноз "Футбол 24": 1:1

И Тоттенхэм, и РБ Лейпциг находятся не в лучшей форме, да еще и столкнулись с кадровыми потерями. Даже букмекеры не могут выделить фаворита поединка и считают шансы оппонентов равными. Матч в Лондоне ничего не решит – обладатель путевки в четвертьфинал определится через 3 недели.

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