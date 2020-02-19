Аталанта – Валенсія: Маліновський повертається у Лігу чемпіонів, а його команду вважають фаворитом

Аталанта приймає Валенсію в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ 2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Аталанта – Валенсія

19 лютого, 22:00. Мілан, Сан-Сіро

Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2" та Olltv, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Аталанта, яка в останньому турі групового турніру вигризла у Шахтаря путівку в плей-офф ЛЧ, отримала доволі прийнятного суперника. Порівняно з опонентами, які могли випасти Маліновському та Ко, Валенсія виглядає цілком прохідним бар'єром. Навіть з урахуванням того, що "кажани" представляють провідний європейський чемпіонат.

Аталанта – Валенсія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Бергамаски застрибнули в останній вагон потяга, що прямував у плей-офф Ліги чемпіонів. Після перших трьох турів Аталанта не набрала жодного очка, проте у другому колі примудрилася випередити Шахтар з Динамо Загреб та увірватися у 1/8 фіналу з 7-ма набраними балами з другої позиції квартету C. Натомість Валенсія виграла доволі складну групу H, випередивши Челсі та Аякс – півфіналіста минулорічного розіграшу ЛЧ. Саме в Амстердамі у вирішальному матчі підопічні Альберта Селадеса мінімально здолали голландців та вийшли у плей-офф з першого місця.

Зустріч на Сан-Сіро стане першим офіційним матчем між Аталантою та Валенсією – раніше ці команди ще жодного разу не грали між собою. Підопічні Джан Пєро Гасперіні підходять до поєдинку на Сан-Сіро у статусі фаворита. У бергамасків немає кадрових проблем, та й Аталанта останнім часом демонструє кращі результати, ніж левантійці. В останньому матчі Маліновський та Ко обіграли Рому – основного конкурента за місце в топ-4. Перемога дозволила Аталанті закріпитися в зоні Ліги чемпіонів на наступний сезон, тому до гри з Валенсією італійці підходять у відмінному настрої.

"Родзинкою" матчу для українських уболівальників, безумовно, є персона Руслана Маліновського, який цього тижня є єдиним представником нашої країни в ЛЧ. Півзахисник збірної України виходив абсолютно в кожному матчі групового турніру, записавши до свого активу гол у ворота Манчестер Сіті. Не факт, що Маліновський сьогодні з'явиться з перших хвилин, але Гасперіні практично напевне випустить Руслана бодай на заміну.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає – Коклен, Лі, Родріго, Гарай, Піччіні, Вальєхо, Флоренці (хвороба)

Дискваліфіковані: немає – Габріель

Під питанням: немає – Гамейро, Черишев, Сіллессен

Орієнтовні склади

Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джімшиті – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Ілічіч, Сапата, Гомес

Валенсія: Доменек – Гайя, Діакабі, Мангала, Васс – Кондогбія, Парехо, Торрес, Солер – Максі Гомес, Гедеш

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Аталанта – найрезультативніша команда Серії А, та й у Лізі чемпіонів бергамаски забили лише на 1 гол менше за Валенсію. Кадрові проблеми "кажанів", безумовно, вплинуть на потенціал іспанців. У бергамасків все у повному порядку, що робить команду Руслана Маліновського незначним фаворитом зустрічі. Тим більше, з урахуванням статусу господарів.

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