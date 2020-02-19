toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСІЯ АТЛЕТІКО - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ ШАХТАР - БЕНФІКА

Аталанта – Валенсія: Маліновський повертається у Лігу чемпіонів, а його команду вважають фаворитом

08:00 2992 Читать на русском
Аталанта – Валенсія: Маліновський повертається у Лігу чемпіонів, а його команду вважають фаворитом
Аталанта – Валенсія: анонс матчу Ліги чемпіонів 19 лютого 2020

Аталанта приймає Валенсію в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ 2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

 

Аталанта – Валенсія

19 лютого, 22:00. Мілан, Сан-Сіро

Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2" та Olltv, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Аталанта, яка в останньому турі групового турніру вигризла у Шахтаря путівку в плей-офф ЛЧ, отримала доволі прийнятного суперника. Порівняно з опонентами, які могли випасти Маліновському та Ко, Валенсія виглядає цілком прохідним бар'єром. Навіть з урахуванням того, що "кажани" представляють провідний європейський чемпіонат.

Аталанта – Валенсія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Бергамаски застрибнули в останній вагон потяга, що прямував у плей-офф Ліги чемпіонів. Після перших трьох турів Аталанта не набрала жодного очка, проте у другому колі примудрилася випередити Шахтар з Динамо Загреб та увірватися у 1/8 фіналу з 7-ма набраними балами з другої позиції квартету C. Натомість Валенсія виграла доволі складну групу H, випередивши Челсі та Аякс – півфіналіста минулорічного розіграшу ЛЧ. Саме в Амстердамі у вирішальному матчі підопічні Альберта Селадеса мінімально здолали голландців та вийшли у плей-офф з першого місця.

Зустріч на Сан-Сіро стане першим офіційним матчем між Аталантою та Валенсією – раніше ці команди ще жодного разу не грали між собою. Підопічні Джан Пєро Гасперіні підходять до поєдинку на Сан-Сіро у статусі фаворита. У бергамасків немає кадрових проблем, та й Аталанта останнім часом демонструє кращі результати, ніж левантійці. В останньому матчі Маліновський та Ко обіграли Рому – основного конкурента за місце в топ-4. Перемога дозволила Аталанті закріпитися в зоні Ліги чемпіонів на наступний сезон, тому до гри з Валенсією італійці підходять у відмінному настрої.

"Родзинкою" матчу для українських уболівальників, безумовно, є персона Руслана Маліновського, який цього тижня є єдиним представником нашої країни в ЛЧ. Півзахисник збірної України виходив абсолютно в кожному матчі групового турніру, записавши до свого активу гол у ворота Манчестер Сіті. Не факт, що Маліновський сьогодні з'явиться з перших хвилин, але Гасперіні практично напевне випустить Руслана бодай на заміну.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає – Коклен, Лі, Родріго, Гарай, Піччіні, Вальєхо, Флоренці (хвороба)

Дискваліфіковані: немає – Габріель

Під питанням: немає – Гамейро, Черишев, Сіллессен

Орієнтовні склади

Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джімшиті – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Ілічіч, Сапата, Гомес

Валенсія: Доменек – Гайя, Діакабі, Мангала, Васс – Кондогбія, Парехо, Торрес, Солер – Максі Гомес, Гедеш

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Аталанта – найрезультативніша команда Серії А, та й у Лізі чемпіонів бергамаски забили лише на 1 гол менше за Валенсію. Кадрові проблеми "кажанів", безумовно, вплинуть на потенціал іспанців. У бергамасків все у повному порядку, що робить команду Руслана Маліновського незначним фаворитом зустрічі. Тим більше, з урахуванням статусу господарів.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Атлетіко – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу
00:45
7055
Теги
Головне Аталанта - Валенсія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Українці за кордоном Валенсія Валенсія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Альберт Селадес Альберт Селадес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
48
хв
Манчестер Сіті
21:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук