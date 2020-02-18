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Тоттенхем – РБ Лейпциг: Нагельсманн назвав несподіваного "помічника" у важливих матчах

21:21 201 Читать на русском
Тоттенхем – РБ Лейпциг: Нагельсманн назвав несподіваного "помічника" у важливих матчах
Юліан Нагельсманн / РБ Лейпциг

Керманич німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн поспілкувався із пресою напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема.

 

"Я трохи нервую перед кожним матчем. Але це точно не найважливіший матч в історії нашого клубу. Ми хочемо до чвертьфіналу, але для початку потрібно успішно зіграти перший поєдинок на виїзді.

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9 лютого в Мюнхені ми досягли нульової нічиєї у матчі з Баварією. Тоді було помітно, що невеликий хаос нам лише сприяє. Сподіваюсь побачити його знову завтра ввечері. До Жозе Моурінью ставлюсь із колосальною повагою. Він завоював багато титулів і здійснив величезний вплив на європейський футбол", – цитує тренера "биків" офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що поєдинок Тоттенхем – РБ Лейпциг відбудеться у середу, 19 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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Теги
Ліга чемпіонів РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн Юліан Нагельсман Тоттенхем - РБ Лейпциг
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