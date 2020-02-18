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Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Нагельсманн назвал неожиданного "помощника" в важных матчах

21:21 45 Читати українською
Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Нагельсманн назвал неожиданного "помощника" в важных матчах
Юлиан Нагельсманн / РБ Лейпциг

Наставник немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн пообщался с прессой накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма.

 

"Я немного нервничаю перед каждым матчем. Но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде.

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9 февраля в Мюнхене мы добились нулевой ничьей в матче с Баварией. Тогда было заметно, что небольшой хаос нам только на руку. Надеюсь увидеть его снова завтра вечером. К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол", – цитирует тренера "быков" официальный сайт УЕФА.

Напомним, что поединок Тоттенхэм – РБ Лейпциг состоится в среду, 19 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн Тоттенхэм - РБ Лейпциг
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