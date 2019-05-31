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Тоттенхем – Ліверпуль: Реднапп зробив несподіваний прогноз на фінал Ліги чемпіонів

13:13 465 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Реднапп зробив несподіваний прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Харрі Реднапп та Лука Модріч / Фото Reuters

Відомий англійський наставник Харрі Реднапп поділився очікуваннями від фіналу ЛЧ між Тоттенхемом та Ліверпулем.

 

"Є передчуття, що на трофеї буде вибито назву Тоттенхема. У плей-офф кілька разів було відчуття, що вони вилетять, але голи на останніх хвилинах рятували. Чого тільки варта виїзний матч з Манчестер Сіті, коли в гру втрутився VAR.

Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Я великий фанат обох команд, але щось всередині мені підказує, що це буде рік Тоттенхема", – цитує Реднаппа Daily Mail.

Нагадаємо, 72-річний Харрі Реднапп очолював "шпор" у 2008-2012 роках.

Фінал Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та Ліверпулем відбудеться першого червня, початок о 22:00.

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Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Харрі Реднапп
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