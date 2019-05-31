Тоттенхем – Ліверпуль: Реднапп зробив несподіваний прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Відомий англійський наставник Харрі Реднапп поділився очікуваннями від фіналу ЛЧ між Тоттенхемом та Ліверпулем.

"Є передчуття, що на трофеї буде вибито назву Тоттенхема. У плей-офф кілька разів було відчуття, що вони вилетять, але голи на останніх хвилинах рятували. Чого тільки варта виїзний матч з Манчестер Сіті, коли в гру втрутився VAR.

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Я великий фанат обох команд, але щось всередині мені підказує, що це буде рік Тоттенхема", – цитує Реднаппа Daily Mail.

Нагадаємо, 72-річний Харрі Реднапп очолював "шпор" у 2008-2012 роках.

Фінал Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та Ліверпулем відбудеться першого червня, початок о 22:00.

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