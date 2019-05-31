Тоттенхэм – Ливерпуль: Реднапп сделал неожиданный прогноз на финал Лиги чемпионов

Известный английский наставник Харри Реднапп поделился ожиданиями от финала ЛЧ между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

"Есть предчувствие, что на трофеи будет выбито название Тоттенхэма. В плей-офф несколько раз было ощущение, что они вылетят, но голы на последних минутах спасали. Чего только стоит выездной матч с Манчестер Сити, когда в игру вмешался VAR.

Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19

Я большой фанат обеих команд, но что-то внутри мне подсказывает, что это будет год Тоттенхэма", – цитирует Реднаппа Daily Mail.

Напомним, 72-летний Харри Реднапп возглавлял "шпор" в 2008-2012 годах.

Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится первого июня, начало в 22:00.

Тоттенхэм – Ливерпуль: статистика противостояний финалистов Лиги чемпионов 2018/19