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Тоттенхэм – Ливерпуль: Реднапп сделал неожиданный прогноз на финал Лиги чемпионов

13:17 92 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Реднапп сделал неожиданный прогноз на финал Лиги чемпионов
Харри Реднапп и Лука Модрич / Фото Reuters

Известный английский наставник Харри Реднапп поделился ожиданиями от финала ЛЧ между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

 

"Есть предчувствие, что на трофеи будет выбито название Тоттенхэма. В плей-офф несколько раз было ощущение, что они вылетят, но голы на последних минутах спасали. Чего только стоит выездной матч с Манчестер Сити, когда в игру вмешался VAR.

Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19

Я большой фанат обеих команд, но что-то внутри мне подсказывает, что это будет год Тоттенхэма", – цитирует Реднаппа Daily Mail.

Напомним, 72-летний Харри Реднапп возглавлял "шпор" в 2008-2012 годах.

Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится первого июня, начало в 22:00.

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Харри Реднапп
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