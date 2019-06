Тоттенхем – Ліверпуль: після фіналу Ліги чемпіонів у Мадриді зник 23-річний вболівальник

Вболівальник Ліверпуля Маколей Негус не виходить на зв'язок з 1-го червня.

Після фінального поєдинку Ліги чемпіонів, у якому Ліверпуль з рахунком 2:0 переміг Тоттенхем, зник 23-річний вболівальник "червоних". Зауважимо, що фінал проходив у Мадриді.

Маколей Негус приїхав на поєдинок разом з батьком та братом. Сім'я планувала повернутись додому 2-го червня, але після святкування перемоги Маколей перестав виходити на зв'язок.

Фанатські об'єднання Ліверпуля та Тоттенхема беруть участь у пошуках зниклого хлопця у Мадриді, повідомляє Daily Star.

Please get this to anyone you know who is in Madrid



Missing since last night no phone no money his names Macauley Negus if anyone knows where he is ring his mate Jacob on 07788265920 or send us a message and we’ll get you in touch



Thanks#LFC #MADRID pic.twitter.com/9h9Y4vJlyl