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Тоттенхем – Ліверпуль: після фіналу Ліги чемпіонів у Мадриді зник 23-річний вболівальник

2 червня 23:56 15 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: після фіналу Ліги чемпіонів у Мадриді зник 23-річний вболівальник
Фанати Ліверпуля святкують перемогу

Вболівальник Ліверпуля Маколей Негус не виходить на зв'язок з 1-го червня.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Після фінального поєдинку Ліги чемпіонів, у якому Ліверпуль з рахунком 2:0 переміг Тоттенхем, зник 23-річний вболівальник "червоних". Зауважимо, що фінал проходив у Мадриді.

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Маколей Негус приїхав на поєдинок разом з батьком та братом. Сім'я планувала повернутись додому 2-го червня, але після святкування перемоги Маколей перестав виходити на зв'язок.

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Фанатські об'єднання Ліверпуля та Тоттенхема беруть участь у пошуках зниклого хлопця у Мадриді, повідомляє Daily Star.

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Теги
футбольні фанати Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів
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