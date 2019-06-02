Тоттенхем – Ліверпуль: після фіналу Ліги чемпіонів у Мадриді зник 23-річний вболівальник

Вболівальник Ліверпуля Маколей Негус не виходить на зв'язок з 1-го червня.

Після фінального поєдинку Ліги чемпіонів, у якому Ліверпуль з рахунком 2:0 переміг Тоттенхем, зник 23-річний вболівальник "червоних". Зауважимо, що фінал проходив у Мадриді.

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Маколей Негус приїхав на поєдинок разом з батьком та братом. Сім'я планувала повернутись додому 2-го червня, але після святкування перемоги Маколей перестав виходити на зв'язок.

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Фанатські об'єднання Ліверпуля та Тоттенхема беруть участь у пошуках зниклого хлопця у Мадриді, повідомляє Daily Star.