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Тоттенхем – Ліверпуль: Оріджі став другим бельгійцем, який забивав у фіналі Ліги чемпіонів

00:20 116 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Оріджі став другим бельгійцем, який забивав у фіналі Ліги чемпіонів
Дівок Оріджі / твіттер Ліверпуля

Нападник англійського Ліверпуля Дівок Оріджі голом допоміг "червоним" здобути перемогу над лондонським Тоттенхемом (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

24-річний форвард став лише другим бельгійцем, якому вдалося забити у вирішальному матчі ЛЧ, повідомляє Opta Sports.

Тоттенхем – Ліверпуль – відео голів

Оріджі вийшов на поле в другому таймі й зумів відзначитися забитим м'ячем на 87-й хвилині. Раніше у фіналі головного євротурніру забивав його співвітчизник Яннік Феррейра Карраско. Хавбек забив у ворота мадридського Реала в 2016-му, коли виступав за Атлетіко.

До слова, Дівок Оріджі забив 3 голи в цьогорічній Лізі чемпіонів, завдавши всього трьох ударів по воротах.

Ліверпуль бив Тоттенхем і заслужено виграв фінал Ліги чемпіонів 2018/19

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Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Дівок Оріджі Дівок Оріджі Яннік Феррейра Карраско Яннік Феррейра Карраско
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