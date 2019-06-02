Тоттенхем – Ліверпуль: Оріджі став другим бельгійцем, який забивав у фіналі Ліги чемпіонів

Нападник англійського Ліверпуля Дівок Оріджі голом допоміг "червоним" здобути перемогу над лондонським Тоттенхемом (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.
24-річний форвард став лише другим бельгійцем, якому вдалося забити у вирішальному матчі ЛЧ, повідомляє Opta Sports.
Тоттенхем – Ліверпуль – відео голів
Оріджі вийшов на поле в другому таймі й зумів відзначитися забитим м'ячем на 87-й хвилині. Раніше у фіналі головного євротурніру забивав його співвітчизник Яннік Феррейра Карраско. Хавбек забив у ворота мадридського Реала в 2016-му, коли виступав за Атлетіко.
До слова, Дівок Оріджі забив 3 голи в цьогорічній Лізі чемпіонів, завдавши всього трьох ударів по воротах.
Ліверпуль бив Тоттенхем і заслужено виграв фінал Ліги чемпіонів 2018/19