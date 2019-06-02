Тоттенхем – Ліверпуль: Оріджі став другим бельгійцем, який забивав у фіналі Ліги чемпіонів

Нападник англійського Ліверпуля Дівок Оріджі голом допоміг "червоним" здобути перемогу над лондонським Тоттенхемом (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

24-річний форвард став лише другим бельгійцем, якому вдалося забити у вирішальному матчі ЛЧ, повідомляє Opta Sports.

Тоттенхем – Ліверпуль – відео голів

Оріджі вийшов на поле в другому таймі й зумів відзначитися забитим м'ячем на 87-й хвилині. Раніше у фіналі головного євротурніру забивав його співвітчизник Яннік Феррейра Карраско. Хавбек забив у ворота мадридського Реала в 2016-му, коли виступав за Атлетіко.

До слова, Дівок Оріджі забив 3 голи в цьогорічній Лізі чемпіонів, завдавши всього трьох ударів по воротах.

2 - Divock Origi is only the second Belgium player to score in a Champions League/European Cup final after Yannick Carrasco for Atletico vs Real Madrid in 2016; Origi has scored with all three of his shots in the CL this season. Clinical. #UCLFinal pic.twitter.com/rtpmobuHEN — OptaJoe (@OptaJoe) 1 червня 2019 р.

Ліверпуль бив Тоттенхем і заслужено виграв фінал Ліги чемпіонів 2018/19