Тоттенхэм – Ливерпуль: Ориджи стал вторым бельгийцем, забивавшем в финале Лиги чемпионов

Нападающий английского Ливерпуля Дивок Ориджи голом помог "красным" одержать победу над лондонским Тоттенхэмом (2:0) в финале Лиги чемпионов.

24-летний форвард стал лишь вторым бельгийцем, которому удалось забить в решающем матче ЛЧ, сообщает Opta Sports.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео голов

Ориджи вышел на поле во втором тайме и сумел отличиться забитым мячом на 87-й минуте. Ранее в финале главного еврокубка забивал его соотечественник Янник Феррейра Карраско. Хавбек забил в ворота мадридского Реала в 2016-м, когда выступал за Атлетико.

К слову, Дивок Ориджи забил 3 гола в нынешней Лиге чемпионов, нанеся всего три удара по воротам.

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