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Тоттенхэм – Ливерпуль: Ориджи стал вторым бельгийцем, забивавшем в финале Лиги чемпионов

00:20 65 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Ориджи стал вторым бельгийцем, забивавшем в финале Лиги чемпионов
Дивок Ориджи / твиттер Ливерпуля

Нападающий английского Ливерпуля Дивок Ориджи голом помог "красным" одержать победу над лондонским Тоттенхэмом (2:0) в финале Лиги чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

24-летний форвард стал лишь вторым бельгийцем, которому удалось забить в решающем матче ЛЧ, сообщает Opta Sports.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео голов

Ориджи вышел на поле во втором тайме и сумел отличиться забитым мячом на 87-й минуте. Ранее в финале главного еврокубка забивал его соотечественник Янник Феррейра Карраско. Хавбек забил в ворота мадридского Реала в 2016-м, когда выступал за Атлетико.

К слову, Дивок Ориджи забил 3 гола в нынешней Лиге чемпионов, нанеся всего три удара по воротам.

Ливерпуль бил Тоттенхэм и заслуженно выиграл финал Лиги чемпионов 2018/19

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов 2018/19
1 июня
4122
Теги
Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Дивок Ориджи Дивок Ориджи Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско
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